الباطن يقتنص 3 نقاط مهمة من الخليج

الرياض ــ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 17:16 pm

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن فوزاً مهماً على ضيفه الخليج بهدف نظيف سجله سهو مطلق عند الدقيقة 79، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري جميل لكرة القدم.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى النقطة الـ16 في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ 13 في المركز الـ12.



ويلتقي الباطن في الجولة الـ17 من دوري جميل بفريق الاتفاق في حفر الباطن، بينما يلتقي الخليج فريق النصر في الدمام.