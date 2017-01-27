33 مليون لـ "الممتاز والأولى" ... اتحاد القدم يسلم الأندية إعانة الاحتراف

الرياض ــ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 17:41 pm

سلم الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أمس الخميس أندية الدرجة الممتازة والأولى مبلغ 33 مليون ريال، عبارة عن إعانة الاحتراف للموسم الجاري، وذلك بواقع مليون ونصف لكل نادي في الدرجة الممتازة، فيما تحصلت أندية الدرجة الأولى على مبلغ سبعمائة وخمسون ألف ريال.



وشكر رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على كل ما يقدمونه من أجل دعم شباب ورياضيي الوطن في مختلف الرياضات وفي رياضة كرة القدم على وجه الخصوص، كما شكر الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه ومتابعته لكل ما يخص الرياضيين والأندية، وفق رؤية ثاقبة ستسهم في نقل الحركة الرياضية السعودية الى الواجهة والعودة للمنافسة على كافة المستويات.