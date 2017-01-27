جريندل يطالب بحصول أوروبا على ثلاثة مقاعد إضافية في المونديال

فرانكفورت ـــ د ب أ | Friday, 27 January 2017 - 18:15 pm

أكد رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم على ضرورة حصول أوروبا على ثلاثة مقاعد إضافية، عندما يتم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى .48

وأضاف جريندل- في حوار أجرته معه صحيفة "فوسبول بيلد" :" المقاعد الإضافية هي الحد الأدني المطلق لأوروبا".

وحث جريندل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على العمل على التوصل الى حل عادل لهذه القضية.

وحرص جريندل على تحذير إنفانتيو، الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، من نسيان رغبة القارة التابع لها، قائلا:" سيكون من الحماقة الاعتماد فقط على أصدقائه الجدد في آسيا وأفريقيا".

وكان مجلس الفيفا قد قرر، مطلع هذا الشهر، تفعيل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من 2026، وتسعى الاتحادات الست القارية التابعة للفيفا للحصول على حصة جيدة من الستة عشر مقعدا الإضافية.

وتستحوذ أوروبا على أكثر عدد من المقاعد، برصيد13 مقعدا، بينما يبلغ نصيب أمريكا الجنوبية اربعة مقاعد ونصف المقعد، مقابل خمس مقاعد لأفريقيا ، و أربع مقاعد ونصف المقعد لأسيا، وثلاثة مقاعد ونصف المقعد لمنطقة الكونكاكاف، ونصف مقعد لأوقيانوسيا ، ومقعد للبلد المضيف.