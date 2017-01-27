دياز يشرح للاعبي الهلال خطة تجاوز الاتفاق ميدانياً

الرياض ــ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 18:19 pm

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الجمعة تحضيراته الميدانية استعداداً للمواجهة التي ستجمعه مساء الغد بمضيفه الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتركزت حصة اليوم التدريبية على عدد من الجوانب الفنية، والتي حرص من خلالها المدير الفني للفريق الأرجنتيني رامون دياز على تدعيمها بعدد من الشروحات الميدانية لعدد من الجمل الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.



وينتظر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "الدمام" .