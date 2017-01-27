الفتح يحقق فوزه الثاني في "جميل" على حساب الفيصلي

الرياض ــ الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 19:58 pm

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ضيفه الفيصلي بهدف نظيف سجله حمدان الحمدان عند الدقيقة 7 من المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالاحساء ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري جميل لكرة القدم.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة الـ 11 في المركز الأخير ، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 14 في المركز 11 .



ويلتقي الفتح في الجولة الـ17 من دوري جميل بفريق الرائد في الاحساء ، بينما يسافر الفيصلي ليلتقي نظيره الوحدة بمكة المكرمة .