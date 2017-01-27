الأهلي يفتقد خدمات السومة في ديربي جدة

الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 20:57 pm

سيفتقد النادي الأهلي لماهجمه وهداف دوري جميل الموسمين الماضيين والموسم الحالي حتى الآن عمر السومة، في ديربي جدة وقمة الجولة الـ17 من مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين، والتي تقام يوم الجمعة المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، ذلك بعد تلقيه الكرت الأصفر الثالث في المباراة التي جمعت فريقه مساء اليوم نادي الشباب ضمن مباريات الجولـ16 من مسابقة دوري جميل للمحترفين.



يشار إلى أن اللاعب عمر السومة تلقى الكرت الأصفر الأول في مباراة فريقة أمام الفتح في الجولة الـ2، وتلقى الكرت الثاني في مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة الـ10.