إيقاف فينجر مدرب أرسنال أربع مباريات

لندن - رويترز | Friday, 27 January 2017 - 21:34 pm

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أنه عاقب أرسين فينجر مدرب أرسنال بالإيقاف أربع مباريات بعدما أقر بسوء التصرف خلال مباراة فريقه الأخيرة.

وأظهرت صور فينجر وهو يدفع الحكم الرابع خلال انتصار أرسنال في الدوري الممتاز على بيرنلي يوم الأحد الماضي.



وانفجر فينجر غاضباً بعد احتساب ركلة جزاء لبيرنلي سجل منها هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه اعتذر عن تصرفه في وقت لاحق.



وأكمل أرسنال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65، بعد طرد جرانيت شاكا وتعادل أندريه جراي من ركلة الجزاء، قبل أن ينتزع أليكسيس سانشيز الفوز لأرسنال من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.



وغضب فينجر من احتساب ركلة الجزاء الأولى، بعد احتكاك من فرانسيس كوكلين ضد آشلي بارنز ما دفع الحكم جون موس لطرد المدرب الفرنسي.

وبدأ أن فينجر دخل في خلاف مع الحكم الرابع.



وبعدها قال فينجر لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "لم أشاهد أي ركلة جزاء من مكاني بالخارج، لكن كان يجب أن أصمت واعتذر حتى إن كنت محبطا."



ونفى فينجر حدوث أي احتكاك جسدي مع تيلور موضحا "لم يكن احتكاكاً، اعتقدت فقط أنه بإمكاني الوقوف في النفق (المؤدي لغرف خلع الملابس)."



وأضاف "حققنا الفوز أخيراً وجاء بصعوبة شديدة، أكملنا اللقاء بعشرة لاعبين وهم لعبوا بشكل جيد ولكن في النهاية حققنا النقاط الثلاث المطلوبة".



وانزعج شون دايك مدرب بيرنلي أيضا من ركلة الجزاء المحتسبة لأرسنال، وادعى بأن لوران كوسيلني كان في موقف تسلل.



وقال دايك الذي خاض مباراته رقم 200 مع بيرنلي "كان يوماً صعباً في النهاية، بعد الخسارة بهذه الطريقة مع عدم احتساب تسلل".