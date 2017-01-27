سامي الجابر: جوهر لا يتحمل أهداف الأهلي

الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 22:43 pm

أبدى سامي الجابر المدير الفني لفريق الشباب، رضاه عن ما قدمه لاعبو فريقه أمام النادي الأهلي، موضحاً أن معظم اللاعبين عائدون من إصابة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي بعد لقاء فريقه أمام ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعن مشاركة الحارس الشاب منصور جوهر قال الجابر : "منصور جوهر قدم مستوى جيد في المباريات السابقة، ولا يتحمل أي هدف أمام الأهلي".



وأضاف الجابر: "مازلنا نعطي الفرصة للأسماء الشابة لنجد حصاد ذلك في المستقبل بإذن الله".



وعن ما يخص المشاكل المالية التي يمر بها نادي الشباب تحدث الجابر قائلاً: "الإعلام يروج بأن الشباب يعيش حالة كوارثية، والمشاكل المادية موجودة في كل الأندية".



وختم الجابر حديثه: "الشباب فريق عريق وحقق بطولات قارية وإقليمية، وهو قادر على تقديم صورة أفضل رغم كل الصعوبات".