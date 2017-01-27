بلعمري: تحاملت على إصابتي من أجل الشباب

الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 22:42 pm

قدم مدافع نادي الشباب الجزائري جمال بلعمري اعتذاره لجماهير فريقه، بعد الخسارة في المباراة التي جمعتهم أمام النادي الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة" بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري جميل للمحترفين، مؤكداً أنهم سيعملون مع مدرب الفريق على تلافي الأخطاء بالمستقبل، وأنهم لم يفقدوا الأمل في المنافسة على الدوري.



وعن إصابته في شوط المبارة الأول، أوضح أن الإصابة غير مقلقة واستطاع التحامل عليها حتى نهاية اللقاء.