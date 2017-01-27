زوران مدرباً للعين الإماراتي

الرياض - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 23:18 pm

اتفقت إدارة نادي العين الإماراتي مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر، لتدريب الفريق الإماراتي خلفاً لمواطنه زلاتكو داليتش الذي أعلن استقالته من تدريب الفريق مطلع الأسبوع الجاري.



وكانت إدارة النصر قد أعلنت في وقت سابق تمديد عقد زوران موسماً آخر بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق الأصفر تحت إشرفه.



جاء ذلك بعد خسارة النصر يوم أمس الخميس على يد القادسية 3/2، في لقاء أقيم لصالح الجولة الـ16 من الدوري المحلي.



ويحتل النصر المركز الثالث بدوري جميل للمحترفين برصيد ٣٢ نقطة، من ١٦ مباراة خسر منها ٤ مباريات وتعادل في مباراتين.