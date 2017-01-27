رئيس الاتفاق: سنهزم الهلال بسيناريو الدور الأول

الدمام - الرياضية | Friday, 27 January 2017 - 22:55 pm

دعى خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق لاعبي فريقه إلى اعتبار العودة بعد فترة التوقف دورياً جديداً، مجدداً ثقته بهم قبل مواجهة الهلال غداً في الجولة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وقال رئيس الاتفاق في اجتماعه باللاعبين قبل تدريب اليوم الجمعة: "فترة التوقف كانت مفيدة لكم لزيادة الانسجام مع المدرب، وهو ما لمسناه من خلال تفاعلكم معه، وقد ظهر ذلك بوضوح في مباراتي غلطة سراي الودية وضمك في كأس خادم الحرمين الشريفين".



وشدد الدبل على ثقته في اللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، مشدداً على أن فوزهم عليه في القسم الأول من الدوري على ملعبه في الرياض يعزز الثقة بحضور مميز في مباراة الغد.