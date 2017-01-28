الأهلي يزيد أوجاع الشباب بثلاثية

قراءة - عبدالغني الشريف | Saturday, 28 January 2017 - 03:22 am

قاد السوري عمر السومة فريقه الأهلي إلى تحقيق فوز صريح على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن الجولة الـ 16 لدوري جميل، على ملعب الجوهرة بحضور 40500 متفرج في تكرار لنتيجة الفريقين الموسم الماضي، وسجل السومة هدفين ليرفع رصيده إلى 18 هدفاً في صدارة الهدافين، ورفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الخامس.

تقدم الشباب أولاً عن طريق الجزائري محمد بن يطو بضربة رأسية 19 وأدرك السوري عمر السومة هداف الدوري التعادل للأهلي برأسية 23، قبل أن يضيف الهدف الثاني من خطأ بتسديدة قوية 47 واختتم عبدالفتاح عسيري الثلاثية بتسديدة قوية 85.

الأهلي كان الأكثر رغبة في التسجيل منذ البداية، ووضح ذلك من طريقة أدائه بتواجد السومة في المقدمة وخلفه فيتفا في الطرف الأيمن وعبدالفتاح عسيري خلف السومة والمؤشر في الطرف الأيسر، مع تقدم تيسير الجاسم من العمق، فيما كان سعد الأمير يقوم بواجباته الدفاعية.

في المقابل عمد الوطني سامي الجابر مدرب فريق الشباب إلى تكثيف خط وسطه بتواجد سعود كريري وأحمد عطيف وعبدالمجيد الصليهم وحسن معاذ وعبدالعزيز البيشي الذي كان يتواجد خلف المهاجم الوحيد محمد بن يطو.

شكلت تحركات فيتفا قلقاً كبيراً لمدافع الشباب الأيسر عبدالله الأسطا ورغم السيطرة الأهلاوية إلا أن دفاع الشباب بقيادة بن عمري وعبدالله الفهد في العمق نجح في إبعاد عرضيات الأهلي بنجاح، ويسدد تيسير الجاسم بقوة ينقذها الدفاع، ويتألق الحارس منصور جوهر في إبعاد عرضية سعيد المولد.

يتقدم صالح القميزي بهجمة من الجهة اليمنى ويلعب عرضية على رأس بن يطو حولها داخل شباك المسيليم هدفاً أول للشباب نتيجة خطأ من عمق الدفاع 19.

أسهم تقدم الشباب في اندفاع لاعبي الأهلي للهجوم، ولعب منصور الحربي عرضية على رأس السومة مرت بجوار القائم، ومن ضربة زاوية نفذها تيسير الجاسم على رأس محمد آل فتيل يحولها السومة برأسه إلى يسار جوهر هدف تعادل للأهلي 23.



الشوط الثاني

نجح الأهلي في أن تكون بداية الشوط الثاني إيجابية بعد أن نجح هداف الدوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني من خطأ ارتكبه القميزي على المؤشر، سدد السومة بطريقة رائعة في المقص الأيمن لمرمى الحارس منصور جوهر مسجلاً هدفاً ثانياً 47.

وسط الأهلي ظهر بشكل إيجابي خاصة العراقي سعد الأمير الذي قدم نفسه بشكل إيجابي مع الظهير الأيمن سعيد المولد.

يشارك المهاجم مهند عسيري في آخر سبع دقائق بدلاً من عمر السومة لتجهيزه لمباراة الاتحاد الجمعة بسبب غياب السومة لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، فيما شارك المهاجم الشاب رخي الشمري بدلاً من عبدالله الأسطا.

يقود البديل مهند عسيري كرة هجومية ويمرر للمنفرد عبدالفتاح عسيري يتجاوز بن عمري ويسدد على يسار جوهر هدفاً ثالثاً للأهلي 85.

يشارك حسين المقهوي في الوقت بدل الضائع عوضاً عن المؤشر ويتحصل على خطأ بالقرب من منطقة جزاء الشباب يسددها تيسير الجاسم يتألق جوهر في إنقاذها، ومعها يعلن الحكم السويدي أريكسون نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف للشباب.