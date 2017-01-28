الفتح والفيصلي بـ”الجوهرة”

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 28 January 2017 - 03:22 am

نقلت إدارة ملعب الجوهرة، أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الفتح والفيصلي في الأحساء ضمن الجولة الـ 16، والتي انطلقت عند السادسة مساءً، على شاشات الملعب ليتسنى للجماهير متابعتها قبل أن تبدأ مباراة الأهلي والشباب.

ـ لم تشهد منافذ بيع تذاكر مبـــاراة الأهلي والشباب مســـاء أمس في ملعـــب الجوهرة ازدحاماً جماهيريـــاً إلا بعد صلاة المغرب حيث بدأت الجماهير تتقاطر في وقت متأخر.

ـ شهدت المباراة مواجهة أخرى جمعت السوري عمر السومة والجزائري جمال بن عمري، حيث حضرت بعض المناوشات بين اللاعبين تحصل على إثرها السومة على بطاقة صفراء.

ـ صدر صوت قوي من سماعات الملعب عند بداية الشوط الأول واستمر لمدة عشر دقائق، مما سبب إزعاجاً شديداً للجماهير، طالب بعدها بدر تركستاني رئيس رابطة الأهلي بالمايكرفون من إدارة الملعب بإغلاق السماعات، فاستجابت لطلبه وحلت المشكلة.