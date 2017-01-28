نصيبي حرمني من الاتحاد

جدة ـ الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 03:22 am

أبدى السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز الكبير الذي تحقق أمس على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال: "الحمد لله تحقق ما كنا نبحث عنه وهو الثلاث نقاط، ولا يهمني الهدفان بقدر ما يهمني الحصول على الفوز والتقدم إلى الأمام في سلم الترتيب والمنافسة على المراكز الأولى.

وأضاف: أبارك للجمهور الأهلاوي الفوز الذي تحقق وأشكر لهم حضورهم الأنيق ومساندتهم لنا حتى آخر دقيقة، وأتمنى أن يواصلوا الحضور حتى نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الهدف الشبابي الأول فاجأهم ولكنهم نجحوا في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وعن نيله بطاقة صفراء حرمته من مواجهة الاتحاد، قال السومة: "ما حدث هو نصيبي ويمكن أن يكون غيابي فيه خير لي ولفريقي في مواجهة الاتحاد، فقد كنت حريصاً على عدم الحصول على البطاقة الصفراء، وحتى الحالة التي نلت فيها البطاقة لم أكن أستحقها، ولكن الحمد لله على كل حال".