الشبابيون أوفياء.. ولا يلعبون لسامي

جدة ـ عبدالغني الشريف | Saturday, 28 January 2017 - 03:22 am

أشاد الوطني سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بالمستوى الفني الذي قدمه فريقه والأهلي، أمس في المباراة التي انتهت بخسارته 1ـ3، وقال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: الفريقان أبدعا في تقديم كرة جميلة هجومية، وأبارك لفريق الأهلي الفوز، وأجمل شيء أننا قدمنا مباراة مثيرة مع الأشقاء في الأهلي.

وأضاف: غيرت طريقة لعبي عدة مرات في المباراة وكنت حريصاً على تحقيق نتيجة إيجابية، وأشكر لاعبي فريقي لأنهم قدموا عملاً فنياً مميزاً رغم الخسارة.

وأشاد الجابر بما قدمه الحارس الشاب منصور جوهر، وقال: كسبنا حارساً شاباً وصغيراً في السن، وقدم نفسه بشكل مميز وهو لا يتحمل مسؤولية الأهداف خاصة الهدف الثاني الذي جاء بمهارة تحسب للمهاجم عمر السومة، وأنا سعيد بمستوى جوهر، والحارس الأساسي وليد عبدالله غاب لأنه لم يكن جاهزاً بسبب التعب وسيعود في المباريات المقبلة.

وتابع: الشبابيون يعرفون ماذا نريد، خسرنا مباريات عديدة بسبب التعادلات والحظ لم يكن معنا في بعض المباريات، وعلينا أن نعمل بشكل قوي لنحسن أنفسنا، الآن الشباب يمر بعملية إحلال وبناء، والبناء يحتاج إلى وقت وصبر، ولدينا عمل كبير ينتظرنا، ومسألة أن الشباب يظهر في المباريات الكبيرة ويعاني مع الفرق الأقل، هذا طبيعي عندما تلعب مع فرق كبيرة يكون هناك لعب هجومي مفتوح.

واستغرب الجابر مما يتردد عن أن وضع الشباب أصبح كارثياً بسبب الأزمة المالية، وقال: كل الأندية تعاني مالياً وأكثر من الشباب، لكن الإعلام يسلط الأضواء على أندية ويتجاهل أخرى، ولاعبو الشباب أوفياء لناديهم ولا يلعبون من أجل سامي الجابر، بل من أجل ناديهم الشباب الكيان الكبير.