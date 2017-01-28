“إطعام” تحافظ على 2.4 مليون وجبة من الهدر

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 00:00 am

تمكنت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" عبر فرقها الميدانية في منطقتي الرياض والشرقية ومحافظة جدة خلال عام 2016 م، من حفظ 2,405,120 وجبة من الهدر، بما يعادل 843 طناً من الغذاء، بمعدل نمو بلغ 93% عن عام 2015 م. وكشفت "إطعام" عن قيام الجمعية بحفظ 825,754 وجبة من الهدر في المنطقة الشرقية، شملت الدمام والخبر والظهران والجبيل والأحساء والقطيف، وحفظ 924,296 وجبة في العاصمة الرياض، و587,296 وجبة في مدينة جدة، مبينة أن الربع الأخير من العام الماضي 2016 شهد انخفاضاً ملحوظاً في ارتياد الفنادق والمطاعم، مما ساعد في توافر كميات كبيرة من زائد الطعام، مقابل وفرة في المناسبات الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام الذي تخللته إجازة الصيف وموسم الزواجات والمناسبات العائلية.

كما استفاد من زائد الطعام الذي حفظته إطعام في العام الماضي عدد كبير من الأسر.