معشي نائب مدير برنامج “يسر”

الرياض ـ واس | Saturday, 28 January 2017 - 00:00 am

أكد المهندس هادي معشي نائب المدير العام لبرنامج التعامـــلات الإلكترونيــــة الحكوميـة "يسّر" لقطاع التقنيــة والتشــغيل، أن الخدمات الرئيسة للبرنامج لم تتأثر بموجة الهجمات الإلكترونية التي طالت الكثير من الجهات الحكومية، وذلك في إشارة إلى التصدي للهجمات الإلكترونية، وعزل تأثيراتها وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأبان أن قناة التكامل الحكومية (تكامـــل GSB) والشبكة الحكومية الآمنة (GSN) والبوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونيـــة الحكوميـــــة (Saudi.gov.sa) والمســار التقني لمشروع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ما زالت تعمل بكامل كفاءتها، بالإضافة إلى أن مواقع الجهات الحكومية المستضافة في السحابة الإلكترونيــة الحكوميــــة التابعة لبرنامج (يسّر) لم تتأثر بهذه الهجمات وتعمل بكامل كفاءتها وتقدم خدماتها للجهات الحكومية المستفيدة منها بدون انقطاع.