لن اشكو الشباب.. ومشاركتي مع الأهلي مشروطة

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 28 January 2017 - 00:00 am

أوضح محمد العويس حارس الشباب المنتقل حديثاً إلى الأهلي أنه ليست لديه الرغبة في رفع شكوى ضد نادي الشباب بعد البيان الذي أصدره الأخير في حقه، مبيناً أنه لا يمكن أن يصل لهذه المرحلة مع ناديه السابق الذي عاش فيه أياماً جميلة.

وقال العويس في تصريح خاص لـ"الرياضية": آليت على نفسي ألا أتحدث إلى أي وسيلة إعلامية عن انتقالي إلى الأهلي، لكنني أؤكد لكم أنني لم أفكر على الاطلاق في تقديم شكوى ضد الشباب.

وأضاف: فضلت الصمت والابتعاد عن الإعلام في هذه الفترة حتى لا أمنح الفرصة لتحوير أي كلام قد يصدر مني ومن ثم الدخول في مهاترات لا أرغبها.

وعن أسباب تواجده في الرياض أمس رغم أن فريقيه القديم والجديد يلعبان في جدة، قال: القانون لا يسمح لي بالمشاركة مع فريقي الجديد الأهلي؛ لأن عقدي مع الليث تبقى منه ستة أشهر، وفريقي القديم الشباب أسقطني من حساباته ببيانه الأخير، فمشاركتي مع الأهلي ستكون مرتبطة بشراء الأشهر الستة المتبقية أو الانتظار لبداية الموسم الجديد في حال تمسك الشباب بعدم بيع المدة، فأتواجد في الرياض لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة.