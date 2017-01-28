الأورجواياني كارينيو يقترب من تدريب النصر بعد إستقالة ماميتش

الرياض ـــ د ب أ | Saturday, 28 January 2017 - 13:40 pm

اقترب الأورجواياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني السابق للمنتخب القطري، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، خلفا لزوران ماميتش الذي استقال من منصبه.

وتقدم ماميتش باستقالته بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام القادسية أمس الأول الخميس 2 / 3 في الجولة السادسة عشر من الدوري، واقترب المدرب الصربي من التعاقد مع فريق العين الإماراتي.

وكان كارينيو قد قاد النصر بداية من النصف الثاني لموسم 2012 / 2013 لمدة موسم ونصف الموسم، وحقق مع الفريق ثنائية الدوري وكأس ولي العهد موسم 2013 / .2014

وأقيل كارينيو من منصبه كمدير فني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم في سبتمبر الماضي لسوء نتائج المنتخب.