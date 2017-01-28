"العويس" يجبر الأهلي على فتح ملف "مغربي" الشباب

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 14:22 pm

تقدمت إدارة النادي الأهلي بطلب لغرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لفتح ملف المبالغ المتأخرة من عقد اللاعب إسماعيل مغربي، والذي انتقل من النادي الأهلي لنادي الشباب.



وتأتي المطالبة بعد أن تم تأجيل السداد في الفترة الصيفية ليتمكن نادي الشباب من تسجيل لاعبيه الجدد، وقد تم تزويد غرفة فض المنازعات بخطاب بهذا الخصوص، للبدء في الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.



وكان مغربي قد انتقل من الأهلي للشباب في يوليو 2015 في صفقة بلغت قيمها ستة ملايين ريال.



الجدير بالذكر أن أزمة اندلعت بين إدارتي الشباب والأهلي بعد انتقال محمد العويس حارس الشباب للأهلي، وقيام إدارة الشباب بإصدار بيانات شديدة اللهجة أثارت الجدل في الوسط الرياضي.