النصر يؤكد رحيل زوران ويهدد باتخاذ الاجراءات اللازمة

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 15:38 pm

أعلن نادي النصر رسمياً تقديم المدير الفني للفريق زوران ماميتش لاستقالته ، ونشر الموقع الرسمي للنصر على موقع التواصل الاجتماعي بياناً جاء فيه :

في الوقت الذي اتفقت فيه إدارة النادي مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش على تمديد عقده سنة إضافية، رغبة منها في خلق المزيد من الإستقرار الفني للفريق فقد ابدى زوران ، في خطاب تقدم به للنادي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وبصورة مفاجئة طلبه في فسخ عقده من جانبه بسبب تلقيه عرض من نادي خليجي ، مؤكداَ أنه قد أتم الاتفاق معه على تدريب فريقهم، ونتيجة لذلك فإن إدارة نادي النصر ستتخذ كافة الإجراءات وفقاً للعقد الموقع بينها وبين المدرب زوران ، وتوضح إدارة نادي النصر لجماهير النصرواية أنها ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على جلب مدرب يتولى تدريب الفريق، فيما تبقى من هذا الموسم.

وكانت الرياضية الالكترونية قد نشرت خبر انتقال زوران لتدريب العين الاماراتي منذ الأمس .