الليلة.. فيصل بن تركي يكشف أسرار رحيل زوران

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 19:46 pm

يقيم الأمير فيصل بن تركي مساء اليوم مؤتمراً صحفياً عند الساعة 8:30، للحديث حول الأمور المستجدة في نادي النصر، أتى ذلك بعد استقالة المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر الكروتي زوران ماميتش، الذي قدم استقالته مساء أمس الجمعة، بعد أن اتفق مع نادي العين الإماراتي، لتولي مهة تدريبه خلفاً لمواطنه زلاتكو، الذي قدم استقالته من تدريب الفريق الإماراتي قبل أيام.



يشار إلى أن المؤتمر الصحفي سيقام في قصر الأمير فيصل بن تركي وسط حضور إعلامي.