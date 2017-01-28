بايرن يعزز صدارته للبوندسليجا ولايبزيج يواصل المطاردة

| Saturday, 28 January 2017 - 19:59 pm

عزز فريق بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن2/1، اليوم السبت في المرحلة الـ18 من البوندسليجا.



وواصل لايبزيج مطاردته لبايرن ميونيخ في الصدارة، وتغلب على ضيفه هوفنهايم 2/1، ليلحق به أول هزيمة في الموسم الحالي.



وفي باقي المباريات سحق كولن مضيفه دارمشتاد 6/1، وتغلب انجلوشتاد على ضيفه هامبورج 3/1، واوجسبورج على مضيفه فولفسبورج 2/1.

وحقق بايرن فوزه السابع على التوالي منذ خسارته أمام بوروسيا دورتموند 1/0، في 19 نوفمبر الماضي.



وتقدم الهولندي آريين روبن بهدف لبايرن في الدقيقة 31، ثم أضاف النمساوي ديفيد الابا الهدف الثاني للنادي البافاري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، وتكفل ماكس كروز بتسجيل الهدف الوحيد لبريمن في الدقيقة 53.



ورفع بايرن رصيده إلى 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيج، وتجمد رصيد بريمن عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.