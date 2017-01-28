نجران يقلب الطاولة على القيصومة دوري الأولى

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 20:09 pm

قلب فريق نجران تأخره أمام ضيفه القيصومة إلى فوز بنتيجة ٣/١، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، ضمن مباريات الجولة الـ١٨ من دوري الدرجة الأولى، وبهذه النتيجة رفع نجران رصيده للنقطة 26 في المركز السابع، وبقي القيصومة على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الحادي عشر.



فيما فشل فريق هجر في استغلال نقص ضيفه الحزم الذي لعب في الشوط الثاني كاملاً بنقص لاعب، بعد طرد المدافع الحزماوي أمجد برناوي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وانتهى بالتعادل السلبي، وبهذه النتيجة رفع هجر رصيده لـ٢٧ نقطة في المركز السادس، وكان الحزم في المركز التاسع بـ٢٣ نقطة.





وفرض التعادل في مباراة وج مع ضيفه العدالة بهدف لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، وبهذه النتيجة رفع وج رصيده إلى النقطة 23 في المركز العاشر، وكان العدالة في المركز الثاني عشر برصيد٢١ نقطة.