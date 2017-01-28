رئيس الخليج: المرداسي سلب منا نقاط الباطن

سيهات - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 20:24 pm

عبّر فوزي الباشا رئيس نادي الخليج عن استيائه من الطاقم التحكيمي بقيادة فهد المرداسي الذي قاد مواجهة الخليج مع نظيره الباطن ضمن منافسات الجولة 16 لدوري جميل، مشيراً بأن المرداسي سلب نقاط مهمة من الخليج بعدما أغفل ركلتي جزاء وحالة طرد لمدافع الباطن في الدقيقة 32 و37 كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الخليج فرانسوا في الدقيقة 39.



وأشار بأن الفريق الخلجاوي لم يتمكن من تقديم كل ما لديه في مباراة الباطن، حيث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من 50 دقيقة، مؤكداً بأنهم يدركون صعوبة المهمة القادمة خصوصاً وأنها أمام فرق قوية بداية من مواجهة النصر المقبلة ولكن سيعملون على مضاعفة الجهود لتحقيق أكثر عدد ممكن من النقاط للابتعاد عن مؤخرة الترتيب.



وحول الأخطاء التحكيمية التي صاحبت لقاء الخليج الذي خسره من الباطن بهدف دون مقابل قال الباشا: "نحترم ونقدر الحكم السعودي لاسيما الحكم الدولي فهد المرداسي ومساعديه ولكن للأسف ما حدث في المباراة أمر لايجب السكوت عنه لان الخليج تعرض للظلم بشهادة محللين الكرة وخبراء التحكيم وسوف أوضح الحالات الأربع في النقاط التالية".



1- تغاضى الحكم فهد المرداسي عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 32 عندما تعرض لاعب الخليج فرانسوا إلى شد ودفع من لاعب الباطن جورجي داخل منطقة الجزاء.



2- وأغفل المرداسي أيضاً احتساب ركلة جزاء ثانية للخليج في الدقيقة 37 بالرغم من وضوح زاوية الرؤية للحكم المرداسي عندما تعرض مهاجم الخليج سانتوس إلى إعاقة صريحة في منطقة الجزاء من مدافع الباطن الذي اعترض بجسمه ولامس الكرة بيده قبل ان تصل الكرة للحارس الامر الذي كان يتوجب احتساب ركلة جزاء وبطاقة حمراء لمدافع الباطن كونه ارتكب خطأ من الأخطاء العشرة وهي منع المنافس من تسجيل هدف فضلاً على لمسه الكرة بيده.



3- وفي حالة ممالثة في الدقيقة 34 تعرض لاعب الخليج طلال مجرشي إلى إعاقة في وسط الملعب من لاعب الباطن باعتراض طريقه عبر السقوط أمامه وهنا نتساءل هل المخالفات التي تحدث في وسط الملعب تختلف عن المخالفة التي تحدث في منطقة الجزاء ؟؟!!!



4- ارتكب لاعب الباطن جورجي مخالفة في الدقيقة 76 بعد عملية تحايل على الحكم في منطقة الجزاء وكان يستحق الانذار الاصفر ولكن الحكم المرداسي واصل مجاملته الغريبة عندما اكتفى بالإنذار الشفوي ، مع العلم بأن نفس اللاعب كان يستحق الانذار في الحالة الأولى في ركلة الجزاء الغير محتسبة.



وتساءل الباشا حول شجاعة المرداسي التي غابت عندما أغفل ركلتي الجزاء لمصلحة الخليج ؟؟!! بينما حضرت بقوة بعد 5 دقائق من الحالتين وهي حالة طرد مدافع الخليج فرانسوا ؟؟!!!



وطالب رئيس نادي الخليج من مرعي العواجي رئيس لجنة الحكام بوضع حد للمهازل التحكيمية والتي عانى من ويلاتها الخليج من بداية الدوري حتى بلغت ذورتها في لقاء الباطن الاخير وذلك عبر إسناد الأطقم التحكيمية التي تعطي كل ذي حق حقه دون تعالي أو خشية من المنافس، كما شدد الباشا بانه على رئيس لجنة الحكام بعدم مجاملة المخطئ وان كان يحمل الشارة الدولية وذلك بإصدار العقوبة المستحقة على الحكم الدولي فهد المرداسي لاخطاءه التي غيّرت من نتيجة اللقاء.

واختتم رئيس نادي الخليج بقوله: "نحن بصدد إرسال خطاب إلى رئيس دائرة التحكيم هوارد ويب ونرفق من خلاله روابط فيديو عن الأخطاء التي تعرض لها الخليج من بداية الدوري حتى مباراة الباطن الاخيرة".