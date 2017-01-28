بني ياس ينهي علاقته بمدرب الأهلي السابق جوميز

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 20:33 pm

أعلن نادي بني ياس لكرة القدم صاحب المركز الأخير في الدوري الإماراتي، اليوم السبت عن إنهاء علاقته بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وتعيين الوطني سالم العرفي بديلاً موقتاً له.



وفشل جوميز الذي استلم قيادة بني ياس في أكتوبر الماضي بديلاً للاوروغوياني بابلو روبيتو في تحسين نتائج الفريق.



ويقبع الفريق حالياً في المركز الرابع عشر الأخير برصيد 5 نقاط، بعد مرور 16 مرحلة من انطلاق البطولة.



وتعرض بني ياس للخسارة أمام الشباب 2-4 الجمعة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري، مما عجل في قرار رحيل جوميز الذي سبق له تدريب التعاون والأهلي السعوديين من 2014 حتى 2016.



وقال بني ياس في بيان له: "قرر مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم أنهاء العلاقة مع المدير الفني البرتغالي خوسيه جوميز بالتراضي بين الطرفين".



وأضاف: "قررت شركة كرة القدم تعيين سالم العرفي في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين تعيين مدير فني جديد يقود الفريق في المرحلة القادمة".