تونس تسقط أمام بوركينا فاسو وتودع كأس الأمم الأفريقية

رويترز - ليبرفيل | Saturday, 28 January 2017 - 21:02 pm

استقبلت تونس هدفين قرب النهاية لتخسر 2/0، أمام بوركينا فاسو وودعت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم من دور الثمانية اليوم الإثنين.

وافتتح البديل أريستيد بانسي التسجيل لبوركينا فاسو بتسديدة قوية من ركلة حرة قبل عشر دقائق على نهاية المبارة، قبل أن يؤكد بريجوس ناكولما الانتصار حين سجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعد دقيقتين من الهدف الأول.

وواصل المنتخب التونسي إخفاقه في تجاوز دور الثمانية في النهائيات القارية منذ أحرز اللقب على أرضه في 2004.