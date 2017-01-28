الشباب يعود.. ويفتح ملف التعاون

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 20:22 pm

وصل لاعب فريق نادي الشباب الاول لكرة القدم عبد الوهاب جعفر إلى العاصمة الرياض، وذلك بعد أن أجرى عملية "الفتاق" في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة ميونخ الألمانية، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي الذي سيمتد لمدة 10 أيام.



وعلى الصعيد الميداني أخضع سامي الجابر المدير الفني للفريق اللاعبين في تدريبات اليوم السبت لتدريبات استرجاعية واستشفائية بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة، وذلك بعد فراغهم من لقاء الأمس أمام الأهلي دورياً.