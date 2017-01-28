الاتحاد يتجاوز الوحدة بهدف ربيع سفياني

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 22:18 pm

حقق فريق الاتحاد الاول لكرة القدم فوزاً صعباً على ضيفه الوحدة بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.



سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المنظم حديثاً للفريق الاتحادي ربيع السفياني عند الدقيقة 43، وعند الدقيقة الأخيرة من المباراة أظهر الحكم صالح الهذلول الكرت الأحمر للاعب الوحدة منصور النجار، بعد حصولة على الكرت الثاني.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحادإلى النقطة 35 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.