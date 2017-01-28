فيصل بن تركي: زوران ليس خائناً.. وعبدالغني لا يُدير النصر

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 22:30 pm

تمنى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر من إدارة نادي العين الإماراتي أنهم توجهوا للطرق الرسمية، لمفاوضة مدرب فريق النصر زوران ماميتش، مؤكداً أنهم لو فعلوا ذلك لقدمت إدراة النادي لهم مايريدوه، وأنه تفاجأ بتعاقدهم مع مدرب الفريق النصرواي دون التواصل مع إدراة النادي.



وقال الأمير فيصل بن تركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم السبت في قصره بمدينة الرياض: "زوران شرح لي ظروفه وأنا تقبلت الموضوع بصدر رحب، ولا يمكن أن نجبره على البقاء وهو لا يرغب بذلك لأي ظرف، زوران قدم معنا عمل جيد، والنتائج التي تحققت معه أنا مرتاح لها وراضٍ عنها، كما أنه كان مرتاح في العمل معنا، ونحن في نادي النصر لن نجبر أحداً على البقاء في النصر، سواءً مدرب أو لاعب، وهو لا يريد البقاء، وسيبقى النصر كما قال رمزه الأمير عبدالرحمن بن سعود النصر بمن حضر، وفي نهاية الأمر هذه هي العقود وكل شخص ينظر لمصلحته، وهناك شرط جزائي لنا وعلينا".





كما علق عن الأخبار المتداولة بأن اللاعب حسين عبدالغني هو سبب رحيل المدرب، وأنه هو من يدير الفريق قال: "إذا كان اللاعب حسين عبدالغني كما يثار يدير النصر، فهذه مشكلة كبيرة، وإبعاد حسين عبدالغني كان قراراً فنياً، وإذا وصل المدرب الجديد هو من سيحدد كل شيء في الفريق".



وختم الأمير فيصل بن تركي مؤتمره الصحفي برسالة لجماهير الفريق النصراوي قائلاً: "ادعموا فريقكم، وأنا أتحمل مسؤلية النصر، وأتقبل النقد والنصيحة من الجميع، المدرب احترم الإدارة وحدثنا عن ظروفه، وأنا لا أقبل وصف الخائن على أي شخص عمل في النصر، نحترم المدرب ونحترم قراره، والنصر لن يتوقف على أحد، وسيبقى النصر كبيراً، التفافكم حول فريقكم مطلب، وأنا متأكد أن زوران سيكون داعم ومشجع للنصر في نهائي كأس ولي العهد".