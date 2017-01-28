ميليسي يعزز صدراة الهلال أمام الاتفاق

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 22:01 pm

قاد لاعب فريق الهلال نيوكولاس ميليسي فريقه للفوز بمواجهة الاتفاق، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري السعودي.



وزج الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بلاعب السوري عمر خربين أساسياً في المواجهة، الذي شهدت إضاعته لركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني.



وبهذا الفوز واصل الهلال صدارته لدوري جميل للمحترفين برصيد 40 نقطة يليه مطارده النادي الأهلي برصيد 37 بالمركز الثاني.



وسيلاقي فريق الهلال نظيره القادسية في الجولة المقبلة من الدوري المحلي، يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.