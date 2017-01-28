زوران لجماهير النصر: اتركوا التدريب

الرياض - الرياضية | Saturday, 28 January 2017 - 23:01 pm

وضح الكرواتي زوران ماميتش أن العرض المادي الذي وصله من نادي العين لم يكن سبباً في تقديم استقالته من قيادة الدفة التدريبية في نادي النصر، وخرج في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم السبت، والذي جمعه برئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.

قال زوران ماميتش: "إن العرض الذي تلقاه من نادي العين الإماراتي كبير من الناحية المادية، إلا أنه ليس السبب في رحيله عن النصر، القرارات ليست سهلة ولا بد من التعايش معها، وهذا القرار صعب وأهم أشخاص في حياتي وهم أفراد أسرتي لهم دور في قرار رحيلي".

وأضاف: "ما يقال حول وجود مضايقات لي في النادي كلام عاري من الصحة، بل بالعكس الكل كان مسانداً لي، وجميع القرارات داخل الفريق كنت أنا المسؤول الأول عنها، ولكن هنا في السعودية أشعر بأن كل من ألتقي به خارج النادي هو مدرب".