أسود الكاميرون تلتهم الحلم السنغالي وتتأهل للمربع الذهبي في كأس أفريقيا

فرانسفيل - (د ب أ) | Sunday, 29 January 2017 - 00:53 am

مرة أخرى حسمت ركلات الترجيح الصراع بين أسود الكاميرون وأسود السنغال في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حيث حجز المنتخب الكاميروني مقعده في المربع الذهبي للنسخة الحادية والثلاثين من البطولة ، والمقامة حاليا بالجابون ، اثر فوزه على نظيره السنغالي 5 / 4 بركلات الترجيح اثر تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما اليوم السبت في دور الثمانية للبطولة.



ويلتقي المنتخب الكاميروني في المربع الذهبي مع الفائز من المباراة المقررة غدا بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغانا في دور الثمانية للبطولة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعدما أهدر كل من الفريقين وخاصة المنتخب السنغالي الفرص التي سنحت له.



واستمر التعادل السلبي في الشوط الثاني الذي لم يشهد تغيرا في الأداء رغم التغييرات التي أجراها الفريقان وكان أبرزها نزول المهاجم السنغالي الخطير موسى سو لكنه أهدر أكثر من فرصة لحسم اللقاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين لكن التعادل السلبي ظل قائما ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.



وفي ركلات الترجيح ، سجل للمنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي وكارا مبودجي وموسى سو وهنري سايفت وأهدر ساديو ماني (الركلة الخامسة التي تصدى لها الحارس) فيما سجل للمنتخب الكاميروني بنيامين موكاندجو وأمبرويسي إيونجو وأدولف تيكو وجاك زوا وفانسون أبو بكر.