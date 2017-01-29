الخليج يدين المرداسي بشريط فيديو

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 29 January 2017 - 03:22 am

طالبت إدارة نادي الخليج، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة فهد المرداسي الحكم الدولي، والذي قاد مواجهة الفريق أمام الباطن، والتي كسبها الأخير 1ـ0، أمس الأول الجمعة في حفر الباطن، ضمن الجولة 16 لبطولة دوري المحترفين.

وتقدمت إدارة الخليج بشكوى رسمية ضد المرداسي أمس السبت، وأرفقت معها شريط فيديو للمباراة التي جرت على ملعب الباطن، توضح الأخطاء التي وقع فيها الحكم.

أمام ذلك، اتهم فوزي الباشا، رئيس نادي الخليج، الحكم المرداسي بسلب نقاط المباراة، مشيراً إلى أنه أغفل ركلتي جزاء لفريقه، علاوة على عدم طرد مدافع الباطن، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه السنغالي أداما فرانسو، مدافع الخليج، نهاية الشوط الأول.

وتجمد رصيد فريق الخليج عند 13 نقطة، في المركز الـ12، بينما صعد فريق الباطن إلى المركز 10 برصيد 16 نقطة.