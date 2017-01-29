القادسية يقترب من السليطين

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 29 January 2017 - 03:22 am

بات نادي القادسية، قريباً من التوقيع مع بدر السليطين، لاعب فريق الشباب، المبعد بقرار من سامي الجابر المدير الفني للفريق.

ووفقاً لمصادر قدساوية، فإن إدارة الرئيس معدي الهاجري، قطعت شوطاً كبيراً في المفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر (26 عاماً)، بموجب توصيـــة البرازيلــي هيليو أنجوس مدرب الفريق، وقبل 72 ساعة من إغلاق فترة قيد اللاعبين المحترفين الشتوية.

وكان القادسية أبرم عدة صفقات محليـــة وأجنبية خلال فترة التسجيل الحالية، ساهمت في تحقيق فوز هام أمام النصر 3ـ1، يوم الخميس الماضي في الخبر، ضمن الجولة 16 لبطولة دوري المحترفين.