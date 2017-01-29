“ووتر كوين”.. يكسب كأس وزارة الخارجية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 00:00 am

أقام نادي الفروسية أمس حفل سباق الخيل الـ 48 على كأسي وزارة الخارجية ونادي الفروسية، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وفور نهاية الشوط الرئيسي الخامس على كأس وزارة الخارجية "الفئة الثالثة" سلم عزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم الكأس للمدرب فيحان المنديل لفوز الفرس "ووتر كوين" لأسطبل الأخضر للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز بالمركز الأول، فيما سلم عادل المزروع مدير عام نادي الفروسية كأس نادي الفروسية لخيل الإنتاج المحلي لفيحان المنديل إثر تحقيق الفرس "وافية الود" للمركز الأول في الشوط الرئيسي السابع.