المملكة والوطني.. في نهائي شاطئية جدة

جدة ـ الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 00:00 am

تواصلت الإثارة والندية أمس في بطولة جدة المفتوحة للكرة الطائرة الشاطئية التي تقام في شاطئ الأسكندرية بمنطقة أبحر الشمالية.

ونجح منتخبا المملكة والوطني في التأهل إلى النهائي بعد فوزهما على الأجاويد والإمبراطور.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين الأندية خاصة في مواجهات أمس التي كانت عبارة عن خروج مغلوب. وتبدأ منافسات اليوم عند الساعة الرابعة عصراً بإقامة مواجهة مركزي الثالث والرابع، التي ستجمع الأجاويد والإمبراطور وبعدها مباشرة المواجهة النهائية بين المملكة والوطني.