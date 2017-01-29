سباق السيارات يشعل أجواء الغضا

عنيزة ـ عبدالله العليان | Sunday, 29 January 2017 - 00:00 am

تشارك عبداللطيف جميل للسيارات في سباق مهرجان الغضا السنوي ٣٨ على متن سيارات تويوتا هايلكس ولاند كروزر ربع ولاند كروزر شاص، وذلك في منتزهات الغضا بمحافظة عنيزة.

وتستمر فعاليات المهرجان التي تنطلق اليوم حتى 4 فبراير، وستضم عدداً من الأنشطة الترفيهية على هامش السباق.

وتشهد فعالية هذا العام احتدام المنافسة بين المتسابقين بحضور جمع غفير من محبي رياضة السيارات والسباقات.

ويتنافس المتسابقون ضمن عدد من المسارات المخصصة التي يصل طولها إلى 700 متر وتتضمن تضاريس مختلفة تضفي مزيداً من التحدي والإثارة على مجريات السباقات.

ويشارك 731 شاباً وشابة في فعاليات المهرجان، كأعضاء في اللجان المختلفة، ويمثل ذلك فرص عمل مؤقتة لهم واستغلال إجازة منتصف العام الدراسي بما يعود بالنفع وإشغال وقت فراغهم.

وتحتوي قرية الغضا ـ مقر الفعاليات ـ على أكثر من 131 محلاً خصصت 90 منها للأسر المنتجة أغلبها في منطقة التسوق الرئيسة، حيث أوجد المهرجان عبر هذه المحلات نافذةً تسويقية للأسر المنتجة المشاركة لاستعراض منتجاتها من الأكلات الشعبية، إضافة إلى الأدوات التراثية والتحف والملبوسات ومبيعات السدو والخوصيات والإكسسوارات والكروشية وخياطة الملابس.