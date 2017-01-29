استعدادات لانطلاق ملتقى الإعلام

الأحساء ـ واس | Sunday, 29 January 2017 - 00:00 am

يرعى الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في الـ11 من شهر جمادى الأولى انطلاق فعاليات ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني بعنوان "التحديات والتطلعات" وذلك بمقر نادي الأحساء الأدبي.

وكشف الدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، عن الانتهاء من التصاريح اللازمة لانطلاقة ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني بشراكة إعلامية مع وكالة الأنباء السعودية، منوهاً بأن الملتقى يأتي لأهمية ودور الإعلام الإلكتروني بمختلف وسائله ودوره المهم وتأثيره في نقل الخبر، مشيراً إلى أن النادي يعمل لتقديم التسهيلات لإقامة أي فعالية ومناسبة تخدم المجتمع انطلاقاً من دور النادي في التكاملية والشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الخيرية والإعلامية، وبعد النجاح لملتقى الإعلام الإلكتروني الأول.