تحذيرات من مغادرة الإبل للموقع

الرياض ـ واس | Saturday, 28 January 2017 - 23:40 pm

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جميع المسجلين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في مناطق المملكة، ضرورة الالتزام بمواقع إبلهم التي دونوها في بوابة التسجيل الإلكتروني وعدم مغادرتها إلى مكان آخر. وجاء تأكيد الوزارة بسبب ما سجلته فرقها البيطرية في بعض المناطق من حالات عدم تواجد الإبل في الموقع المسجل من قبل ملاكها، كما نبهت الوزارة إلى أن من يزيل الشريحة الإلكترونية لأسباب لا صحة لها علمياً سيحرم من المشاركة أو الدخول إلى منطقة المهرجان. وفي السياق ذاته قال الدكتور طلال بن خالد الطريفي المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: "إن الشروط التي أعلنتها إدارة المهرجان واضحة ومن ضمنها التسجيل الإلكتروني الذي تضمن إحداثيات موقع الإبل حتى يتسنى لوزارة البيئة والمياه والزراعة تحديد المكان بسهولة وزيارة فرقها البيطرية لترقيم الإبل في المواعيد المحددة المرسلة عبر الجوال المسجل في النموذج الإلكتروني، وبالتالي على الجميع التقيد بالمكان وإلاّ قد يحرم المسجل من المشاركة لما في ذلك من تعطيل عمل الفرق البيطرية".