سلة أحد تكسب النور

المدينة المنورة ـ الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 00:00 am

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي أحد الفوز على النور في الجولة الـ 11 للدوري الممتاز بنتيجة (83ـ 57).

ورفع فريق أحد رصيده بعد تحقيقه الانتصار السادس على التوالي في الدوري إلى 18 نقطة، بينما بات النور في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

من جانب آخر أسفرت قرعة كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة عن مواجهة بين أحد والصفا ستقام يوم الإثنين الموافق 23ـ 5ـ 1438هـ على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.