ملايين الهلال حقيقية.. والمليار شاهد

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 28 January 2017 - 00:00 am

استعاد نادي الهلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي يتابعه خمسة ملايين وخمسمائة ألف شخص بعد فترة وجيزة من إيقافه لم تتعد الساعتين، وذلك بعد الشكوى التي تقدمت بها مجموعة قنوات “أم بي سي” بعد نشر الحساب لمستوى مرئي يخص النادي من تصاريح وتقارير تبثها القنوات حصرياً.

وكتب الأمير بندر بن ثامر رئيس إدارة الموقع الرسمي لنادي الهلال عبر حسابه في “تويتر”: “وعاد الحساب من جديد بعد أن تم حذف كافة المحتويات التي نشرها بناء على طلب إدارة تويتر لكي يسمح بإعادته كما كان، حيث استجاب القائمون لهذه الطلبات”.

‏وكتب في تغريدة أخرى “توضيح توقف حساب الهلال الرسمي في تويتر كان بسبب عدة شكاوى متتابعة تقدمت بها mbc وذلك لنشر أهداف ولقاءات تمتلك حقوقها”.

واستغرب الأمير هذا الموقف من mbc تجاه الهلال فقط، والتغاضي عن حسابات أندية أخرى، وقال نطمئن الجميع بأن عدد المتابعين سيعود تدريجياً خلال ساعات”.

‏وأضاف: على الرغم من إيقاف نشر مواد القناة خلال الفترة الماضية إلا أنه تم تقديم شكاوى جديدة من قبل القنوات لمواد قديمة تم نشرها في الحساب رغبة في إيقافه

إلى ذلك أكد إيهاب الطرهوني مدير عام المبيعات ووكيل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالشرق الأوسط أن توقف الحساب الرسمي لنادي الهلال، جاء بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة قنوات mbc بسبب استخدام المحتويات المرئية التي تعرض على قنواتها وتخص نادي الهلال، تشمل لقاءات وتقارير وخلافها، وقال: توقف الحساب تم نتيجة لشكوتين منفصلتين مقدمتين من المجموعة”.

وأردف: الحساب عاد من جديد بمجرد أن تم حذف كافة المحتويات المرئية ، مؤكداً أن علامة توثيق حساب نادي الهلال التي أزيلت قبل قرابة الأسبوع وتمت استعادتها، جاءت لنفس الأسباب آنفة الذكر.

وعما يدور في وسط مستخدمي تويتر، وما يتردد من أن الهلال لديه مستخدمون وهميون رفعوا الرقم لأكثر من خمسة ملايين، قال الطرهوني: لا، لا يمكن أن نذهب إلى هذا الأمر، ونقول إن متابعي الهلال وهميون، فهو من الأندية التي تحظى بنسبة كبيرة من المتابعين، ويكفي أن نشير إلى أن هناك قرابة المليار مشاهدة سجلت لعدد من التغريدات قبل فترة بسيطة، مما يدل على حظوته بالمتابعة.