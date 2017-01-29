فعلتها رغماً عني

كينجستون ـ رويترز | Saturday, 28 January 2017 - 00:00 am

قال العداء الجاميكي يوسين بولت إنه من الصعب عليه فقدان إحدى ميدالياته التسع الذهبية الأولمبية، وذلك عقب سقوط نيستا كارتر زميله في فريق التتابع في اختبار للمنشطات بعد فحص عينة تخصه وتعود لدورة بكين الأولمبية 2008.

وفاز بولت وزملاؤه بالفريق بذهبية سباق أربعة في 100 متر تتابع في أولمبياد بكين 2008 قبل أن يسقط كارتر في اختبار للمنشطات. وقال بولت في أول تعليقاته منذ صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية "من الصعب أن أقوم بإعادة إحدى ميدالياتي لكنني قمت بإعادتها بالفعل لأن هذا ما طلبته اللجنة الأولمبية الدولية بالطبع". وكان مايك فينيل رئيس اللجنة الأولمبية في جاميكا قال لرويترز أمس إنه تم التواصل مع كارتر وبولت واسافا باول ومايكل فراتر ودوايت توماس عقب قرار اللجنة الأولمبية الدولية.