4 طواقم تحكيمية سعودية لإدارة مباريات في كأسي الأبطال والاتحاد

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 13:30 pm

كلف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عدداً من الحكام السعوديين لإدارة عدد من مباريات كاس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا .



وشمل التكليف كل من محمد الهويش وبدر الشمراني وهشام الرفاعي لإدارة مباراة صم وفريق المحرق بدولة سلطنة عمان يوم 21 فبراير ، وشكري الحنفوش وخلف زيد وعبدالرحيم الشمري وخالد الطريس لإدارة مباراة بنغالور ايست بنغال من الهند وفريق من دولة المالديف يوم 14 مارس في الهند ، والمباراتين ضمن مباريات كاس الاتحاد الاسيوي:



وفي دوري أبطال آسيا تم تكليف كل من فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري وخالد الطريس لادارة مباراة أديلاند الاسترالي مع فريق لم يتحدد بعد والمباراة في استراليا يوم 22 فبراير ، وتركي الخضير وفهد العمري وخلف زيد لادارة مباراة غامبا أوساكا مع لم فريق لم يتحدد بعد والمباراة في اليابان يوم 7 فبراير .