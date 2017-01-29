الفيصلي يدعم هجومه بالكرواتي أكسنتي

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 13:42 pm

أكمل نادي الفيصلي تعاقده مع المهاجم الكرواتي أكسنتي ميرتشا.



ونشر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا أكد فيه أن اللاعب صاحب الـ29 عاما يجيد اللعب في خط الهجوم لكن لم يتطرق إلى قيمة ومدة العقد.



وسبق لميرتشا الدفاع عن ألوان أندية تيرغو موريتش الروماني ونادي أرميس القبرصي وأخيراً غازميتان ميدياس الذي سجل معه 9 أهداف في 15 مباراة.



وتم توقيع العقود في مقر النادي في مدينة حرمة بحضور رئيس مجلس الإدارة فهد المدلج.



ومن جانبه أبدى اللاعب سعادته بالتوقيع للفيصلي مؤكدا أنه سيسعى لتقديم مستوى مميز مع الفريق.