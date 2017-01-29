غانا تواجه خطراً كبيراً في دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية

ليبرفيل - رويترز | Sunday, 29 January 2017 - 13:53 pm

ربما تؤثر جاهزية القائد أسامواه جيان على محاولات غانا للوصول إلى قبل نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي عندما تواجه الكونجو الديمقراطية في دور الثمانية اليوم الأحد.



وطغت جاهزية جيان على استعدادات غانا لمواجهة المنافس القوي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعد التفوق على المغرب ثاني الترتيب وتسبب في خروج ساحل العاج المدافعة عن اللقب من الدور الأول.



وقال أفرام جرانت مدرب غانا "خرج منتخبان عملاقان هما ساحل العاج والجزائر ولذلك هذا بمثابة تحذير جيد لجميع من يعتقد أنه يكفي الفريق أن يكون كبيرا."



وأضاف "هذا ليس كافيا. يجب إثبات ذلك على أرض الملعب."



وتقام المباراة الأخرى في دور الثمانية بين مصر والمغرب بعد ظهور المنتخبين العربيين بشكل متشابه في كأس الأمم.



وسينتظر المنتخبان سوء أرضية الملعب في بورت جنتي لكن مصر قد تملك أفضلية لأنها خاضت كل مبارياتها السابقة هناك.



وقال إيرفي رينار مدرب المغرب للصحفيين "يكون من الضروري دائما امتلاك قدرة على التأقلم."



وسيلعب الفائز من القمة العربية مع بوركينا فاسو التي تفوقت 2-صفر على تونس أمس السبت.



وفازت الكاميرون على السنغال بركلات الترجيح وستنتظر غانا أو الكونجو الديمقراطية على بطاقة الظهور في النهائي.