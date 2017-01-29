الأخضر الشاب يختتم مشاركته في بطولة انطاليا الدولية

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 14:18 pm

اختتم المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم اليوم مشاركته في بطولة أنطاليا الدولية لكرة القدم في مدينة انطاليا التركية، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمشاركة المنتخب بمونديال كأس العالم تحت 20 عاماً في كوريا الجنوبية.



وخاض الأخضر خلال البطولة ثلاث مباريات أمام أذربيجان "مباراتين" وأمام السودان ، حيث تمكن من الفوز على منتخب أذربيجان في المباراتين بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، والثانية بهدف دون رد ، فيما تعادل مع نظيره منتخب السودان بثلاثة أهداف لكل منهما.



وعمل مدرب المنتخب السعودي سعد الشهري إلى الزج بالعديد من اللاعبين في مباريات البطولة للوقوف على مدى جاهزيتهم ومنحهم الفرصة للمشاركة قبل خوض منافسات كأس العالم.