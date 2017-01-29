خيبة أمل تخيم على الصحافة التونسية بعد الخروج الإفريقي

تونس - د ب أ | Sunday, 29 January 2017 - 14:30 pm

خيمت حالة من الإحباط على وسائل الأعلام التونسية اليوم الأحد بعد خسارة منتخب نسور قرطاج أمام بوركينا فاسو صفر/2 في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون ليفشل الفريق مرة أخرى في تخطي الدور ربع النهائي.





وكتبت صحيفة الشروق في صفحتها الأولى "كاسبارجاك هزمنا" وأضافت في عنوان آخر :"دفاع مضطرب، هجوم صائم وانسحاب مر".





وشمل جانب كبير من الأنتقادات اختيارات المدرب هنري كاسبارجاك الذي أدخل تغييرات على التشكيل الأساسي رغم فوزه الكبير على منتخب زيمبابوي 2/4 في المباراة الثالثة للدور الأول.





ووصفت صحيفة "الصريح" المباراة بـ"الكابوس" في أعقاب الترشيحات القوية التي كانت تصب لمصلحة تونس قبل المباراة والآمال الواسعة للجماهير التونسية.





وعلقت صحيفة "لابراس" الناطقة بالفرنسية على مشوار المنتخب في النهائيات بعنوان "كالعادة"، في إشارة الى فشل تونس المتكرر في الوصول إلى الدور نصف النهائي منذ فوزه باللقب بتونس عام 2004.





وقالت جريدة "لوتون" الناطقة بالفرنسية إن :"منتخب تونس بعيد تماما عن الموضوع" فيما علقت جريدة الصحافة في عنوان لها "لا نستحق التأهل".