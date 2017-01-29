ساندرو فاجنر ينال رضا لوف أخيرا

برلين - د ب أ | Sunday, 29 January 2017 - 14:39 pm

أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني اليوم الأحد أن ساندرو فاجنر مهاجم هوفنهايم بات مرشحا للانضمام لصفوف الماكينات.





ولم يسبق لفاجنر (29عاما) تمثيل المنتخب الألماني رغم تسجيله 14 هدفا مع دارمشتاد في الموسم الماضي ثم تسجيله عشرة أهداف مع هوفنهايم هذا الموسم.





وقال لوف لمحطة "زد دي اف" التليفزيونية :"لقد سجل فاجنر عشرة أهداف، لذا فإننا نعرف إمكانياته، لذا فمن المقنع أن يتم استدعاؤه".





وتعرض فاجنر للطرد خلال المباراة التي خسرها هوفنهايم أمام لايبزيج 1/ 2 أمس السبت بسبب مخالفة مع أحد لاعبي الفريق الخصم.





وسجل تيمو فيرنر لاعب لايبزيج هدفا في مباراة الأمس، ويأمل بدوره أن يحظى برضا لوف بعد أن سجل 11 هدفا هذا الموسم، ولكن مدرب منتخب ألمانيا أكد أنه لا توجد منافسة بين اللاعبين.





وأشار لوف :"تيمو فيرنر وساندرو فاجنر لاعبان من طراز مختلف، ساندرو فاجنر مهاجم صريح يحاول الوصول إلى الكرة داخل منطقة الجزاء".





ويعاني منتخب ألمانيا ،حامل لقب كأس العالم، من أزمة في خط الهجوم منذ اعتزال ميروسلاف كلوزه اللعب الدولي، ليتحمل ماريو جوميز المسئولية الهجومية للفريق في فترات كثيرة، ولكن توماس مولر وماريو جوتزه كان لهما دورا أيضا في حل الأزمة رغم أنهما في الأساس يلعبان تحت المهاجم.