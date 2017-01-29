الاتفاق يحتج على حكم مباراته أمام الهلال في "دقيقة"

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 14:59 pm

رفع نادي الاتفاق احتجاجاً رسمياً على حكم المباراة التي استضاف فيها الفريق الأول لكرة بالنادي نظيره الهلال أمس في الجولة 16 من دوري جميل ، واستند الاتفاق في احتجاجه على انهاء الحكم للمباراة قبل زمنها الرسمي .



ونشر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم قال فيه : استناداً على لائحة المسابقات.. إدارة النادي ترفع احتجاجاً على إنهاء الألماني فيليكس بريش حكم مواجهة الاتفاق والهلال قبل نهاية الوقت المحدد لها بدقيقة.





وكان الاتفاق قد خسر أمام الهلال بهدف دون مقابل في الجولة الـ 16 من دوري جميل السعودي للمحترفين.